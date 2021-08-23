سائق إسعاف ينقذ مريضاً ويفقد حياته

المصدر: الطائف - متابعات

دفع الواجب الوطني والإنساني سائق إسعاف في المملكة العربية السعودية لقطع مسافة 400 كيلو متر لإنقاذ مريض تطلبت حالته نقله من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، لكن سائق الإسعاف توفي في حادث مروري بعد إكماله المهمة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن سائق الإسعاف بعدما أوصل المريض إلى المجمع الطبي بسلام. وفي طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف التي يقودها إلى حادثة مرورية مروعة على طريق الخرمة_رنية ونتج عن الحادثة وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة وركاب السيارة الأخرى.

وقال المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان، إن حالة بقية المصابين مستقرة، وغادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادثة، متقدما بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.

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