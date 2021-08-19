السيدة كارتر أكبر النساء الأول على قيد الحياة

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن النيوزويك

تحتفل السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر بعيد ميلادها الـ94 يوم الأربعاء، بعد أكثر من 40 عامًا من مغادرتها هي والرئيس السابق جيمي كارتر البيت الأبيض.

كارتر هي أكبر سيدة أولى سابقة على قيد الحياة منذ ما يقرب من 20 عامًا. وتليها في العمر، لورا بوش، التي ستحتفل بعيد ميلادها في الخريف، وتبلغ 74 عامًا من العمر، وتعتبر ميلانيا ترامب هي الأصغر من بين السيدات الأول السابقات، وهي الآن في سن 51.

كما أن زوجها جيمي كارتر هو أكبر رئيس سابق على قيد الحياة، ويبلغ من العمر 96 عامًا. ويعتبر باراك أوباما، الذي احتفل بعيد ميلاده الستين في وقت سابق من هذا الشهر، هو أصغر رئيس سابق على قيد الحياة.

ولدت إليانور روزالين سميث في 18 أغسطس 1927 في بلينز، جورجيا. والتقت لأول مرة بزوجها المستقبلي عندما كانا طفلين صغيرين. بدأ الاثنان المواعدة في عام 1945 وتزوجا بعد عام واحد.

عملت كارتر في مزرعة العائلة قبل أن يبدأ جيمي كارتر في استكشاف حياته المهنية في السياسة في أوائل الستينيات.

رزق الزوجان بأربعة أطفال عندما أصبح مشرعًا للولاية وصار فيما بعد حاكماً لجورجيا في عام 1970.

تُعرف كارتر بـ«أسلوبها الهادئ والودي» والذي ساعدها لتصبح «ناشطة فعالة» من أجل زوجها.

بعد انتخاب جيمي كارتر رئيسًا في عام 1976، أصبحت أول سيدة أولى تنشئ مكتبًا لها في الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

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