لحظة انقلاب سيارة عروسين ووفاتهما.. فيديو

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحادث مصرع عريس وعروسه وشقيقة العروس في مصر، إثر حادث أليم حيث انقلبت سيارة كانت تقلهم في مصرف مجاور للطريق.

وتحولت زفة العروسين إلى مأتم، بعدما لقي العروسان مصرعهما في حادثة مروعة على طريق "إيتاى البارود - كفر الشيخ" كما توفيت شقيقة العروس في الحادث.

وشيع أهالي محافظة البحيرة جثمان العروسين وشقيقة العروس، أمس، وقالت وسائل إعلام مصرية إن سيارة زفة العروسين انقلبت في الماء أثناء عودتهم من الكوافير، وبسبب أن شبابيك السيارة كانت مغلقة لم يستطيعوا الخروج منها، وفشلت محاولات المارة في إنقاذهم.

وكانت الجهات الأمنية المصرية تلقت بلاغاً بالحادث وتبين مصرع كل من "حسام. ح. ق" 26 سنة، " و"ندى. س. ق" 18 سنة، و"علا .س. ق" 15 سنة مقيمين بقرية الشعيرة في إيتاى البارود، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي في موكب زفاف وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت داخل مصرف بقرية الخوالد، ما أدى إلى مصرع العروسين وشقيقة العروس.

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