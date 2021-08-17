تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته بـ«العصا والنار»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على على قتل زوجته -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، جاء في نصه:

أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء في مدينة أبها بمنطقة عسير حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news