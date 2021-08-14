صاعقة تقتل مئات الأغنام في جورجيا (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ضربت صاعقة برق إحدى المناطق الجبلية في جورجيا ما أدى إلى نفوق 530 رأساً من الأغنام، وقالت وسائل إعلام جورجية إنه سيتم حرق الأغنام التي قتلها البرق على الفور.

وذكر موقع " Jnews" الجورجي أنه من المستحيل إنزال هذه الكمية الكبيرة من جثث الأغنام إلى أسفل الجبال ولذلك سيتم إحراقها في مكانها، ونشر الموقع فيديو يوضح حجم الأغنام التي نفقت جراء الصاعقة.

وأشار الموقع إلى أنه بسبب سوء الأحوال الجوية والبرق نفقت الأغنام التي تمتلك 150 منها عائلة ليفانوف من قرية أخالي خولجومو، بينما الباقي يمتلكه البدو من كاخيتي.

أضاف أن أحد الرعاة كان متواجداً مع الأغنام، وفقد وعيه ولم يصب بأذى جراء الصاعقة، وعندما استفاق اتصل بالشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث واستدعت خبراء أخذوا إحدى الأغنام النافقة لفحصها.

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