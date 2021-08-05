الشيف بوراك يقتحم النار لإخماد حرائق تركيا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الشيف التركي الشهير بوراك على حسابه بموقع "أنستغرام" صورة للحظة اقترابه من النيران لإخماد الحرائق في منطقة أنطاليا والتي اشتعلت ضمن سلسلة حرائق تركيا التي انتشرت في الغابات مؤخراً.

وقال الشيف بوراك: "في أنطاليا اتبعت الطريق المؤدي إلى النار وجئت إلى هنا، إنها ليست مجرد شجرة تحترق هنا، إنها أرواحنا وأرواح أخرى تتنفس بنفس الهواء".

وأوضح بوراك أنه لا يجد كلمات كافية لوصف مشاعره، مؤكداً أن ما بدت عليه النار من بعيد كان مختلفاً تماماً عن ما شاهده وهو قريب منها.

وفي حسابه على "تويتر"، نشر الشيف بوراك فيديو لتجميع طفايات الحرائق من أجل جهود إطفاء حرائق تركيا، قائلاً: "أنا فقط أحاول أن أبذل قصارى جهدي. سأستمر دائماً"، وأعرب عن أمنياته بأن تتكلل جهود كل المساهمين في إخماد الحرائق بالنجاح.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تكافح أسوأ حرائق غابات تشهدها في تاريخها على الإطلاق.

وتؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص حتى الآن جراء حرائق تركيا، وأجلت السلطات التركية الآلاف بينهم سائحون في مناطق عدة. واندلعت الكثير من الحرائق قرب منتجعات كبرى على الساحل الجنوبي على بحر إيجه والبحر المتوسط.

وقالت السلطات التركية، إنها تمكنت من إخماد حريق كان يهدد محطة كهرباء تعمل بالفحم في جنوب غرب البلاد الذي اجتاحته الحرائق، وذلك بعد أن أجلت سفينة العمال والسكان عندما اندلع الحريق في أرض المحطة.

واندلع أكثر من 150 حريقاً على مدى الأيام التسعة الماضية في أنحاء جنوب غرب تركيا، وأججها ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية الجافة التي تسببت أيضا في انتشار حرائق الغابات في دول أخرى على البحر المتوسط منها اليونان، وفق ما ذكرت "رويترز".

Sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum.Her zaman da devam edeceğim. pic.twitter.com/JhEzdkJXaK — Burak Özdemir (@CznBurak) August 4, 2021

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