ماذا أهدت الملكة حفيدها الأمير جورج في عيد ميلاده الثامن؟

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تلقى الأمير جورج ابن الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون، هدية خاصة من جدته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بمناسبة عيد ميلاده الثامن.

وأرسلت الملكة للأمير جورج أثناء احتفاله بعيد ميلاده الثامن، رسالة عيد ميلاد له عبر Zoom وتمنت له عيد ميلاد سعيد، وهو أمر رائع بالنسبة له لانه لا توجد مدرسة في الوقت الحالي بسبب عطلة الصيف.

ومن التقاليد الملكية أن يُرسل الاطفال الملكيين عند بلوغهم الثامنة من عمرهم إلى المدرسة الداخلية حيث يكون يوماً مهماً.

واحتفل اليوم الأمير جورج، صاحب الترتيب الثالث في ولاية العرش بعد جده الامير تشارلز ووالده الأمير ويليام، بعيد ميلاده الثامن، في الثاني والعشرين من يوليو، ولكي تكون هذه المناسبة مميزة كشف والديه دوق ودوقة كامبريدج وليام وكيت عن صورة جديدة له.

ونشر دوقا كامبريدج بهذه المناسبة صورة رسمية للأمير جورج قبل يوم واحد من عيد ميلاده، حيث ظهر وهو يرتدي بلوزة مخططة بينما كان يجلس فوق السيارة، وقد التقطت والدته كيت ميدلتون هذه الصورة خلال عطلة عائلية في نورفولك.

وكُتب تعليق مع الصورة التي نشرت احتفالاً بعيد ميلاده يقول: «يسعد دوق ودوقة كامبريدج مشاركة صورة جديدة للأمير جورج قبل عيد ميلاده الثامن».

وقدّم دوقا كامبريدج بهذه المناسبة لابنهما الامير جورج كعكة عيد الميلاد على شكل كرة القدم وهي الهواية التي يعشقها.

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