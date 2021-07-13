ماليزيا تغلق مركزاً للتطعيم ضد كورونا بعد إصابة 200 من العاملين بالعدوى
قال وزير العلوم في ماليزيا خيري جمال الدين اليوم الثلاثاء إن السلطات أمرت بإغلاق أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة أكثر من 200 من المتطوعين والعمال هناك في مطلع الأسبوع.
وأضاف الوزير للصحفيين أن السلطات تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المركز خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو تموز بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام. ويقدم المركز الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا خارج العاصمة كوالالمبور حوالي ثلاثة آلاف جرعة يوميا. وقال الوزير إن الفحوص أثبتت إصابة 204 من بين 453 من العاملين والمتطوعين.
وقال الوزير إن المركز سيستأنف التطعيمات يوم الأربعاء بعد تعقيمه وتغيير طاقم العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفش للفيروس حتى الآن مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة خلال الشهر الماضي.
ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ماليزيا 844870.
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