موقف بوتين من الـ"شامبانيا" يثير غضب الفرنسيين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يمنع فيه منتجي النبيذ الفوار الأجانب من استخدام مصطلح شامبانيا داخل بلاده، حتى لمنتجات العنب الفرنسية التي تشتهر بهذه التسمية، ملزما الجميع بإطلاق مصطلح "شامبونسكو" (shampanskoe) على هذا النوع من النبيذ، بحسب موقع "بوليتيكو".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن صناعة النبيذ الفوار هي "فرع مهم من الاقتصاد"، ملمحا إلى رغبة روسيا في حماية منتجي النبيذ المحليين.

واعتبرت هذه الخطوة إهانة كبيرة في فرنسا، التي لديها قواعد صارمة لحماية اسم وسمعة الشمبانيا، حيث دعت مجموعة صناعة الشمبانيا الرئيسية في البلاد، الاثنين، جميع المنتجين إلى وقف الصادرات إلى روسيا "حتى إشعار آخر".

ودعت المجموعة "الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية للعمل نحو تعديل هذا القانون غير المقبول".

في المقابل، قال وزير الدولة الشاب للتجارة، فرانك ريستر، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن باريس "تراقب عن كثب" تداعيات القانون الروسي.

وأضاف الوزير الفرنسي: "سندعم منتجينا والتميز الفرنسي، تحيا الشمبانيا الفرنسية".

ويأتي تحرك موسكو لضرب أحد أكثر القطاعات قيمة في أوروبا في وقت متوتر للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، لاسيما بعدما رفض المجلس الأوروبي اقتراحا من فرنسا وألمانيا لعقد قمة مع بوتين، فارضا شروطا صارمة لأي دفء في العلاقات الدبلوماسية.

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