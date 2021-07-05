"الهباب الأسود" يدمر محصول المانجو في الإسماعيلية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت صحيفة مصرية إن مرض يسمى "الهباب الأسود" ضرب المحاصيل الزراعية لفاكهة المانجو ودمر 80% من إنتاج محافظة الإسماعيلية لتلك الفاكهة واسعة الجماهيرية.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، أن النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذي أصاب محصول المانجو، وقالت النائبة في بيان إنه تعددت الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض "الهباب الأسود" لإنتاجيته هذا العام، لما يمثله هذا المرض من خطورة على وتسببه في إفسادها. كما أن محصول المانجو لاسيما بمحافظة الإسماعيلية تعددت الخسائر به الـ80% في إنتاج محصول المانجو.

وأضافت النائبة أن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار، ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائلا لزجا عفنا يتسبب في سد مسام الأوراق ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول، كما أن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصلت نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة إلى صفر % داخل بعض الحدائق.

وأكدت النائبة أن هذه ليست المرة الأولي، فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسبب مرض الهباب الأسود، فخسارة المحصول بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو.

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