السعودية.. تداول فيديو «مفتعل» لسكب طلاء على مقيم عربي.. و«الداخلية» تكشف الحقيقة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية السعودية، السبت، أن مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار غضبا في المملكة، يتعلق بمشهد تمثيلي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلب من شخص يرافقه سكب عبوة من الطلاء على شخص سوداني، بعد الاتفاق على ذلك، وهو ما حصل فعلا.

وكشف حساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي «سناب الداخلية» أن الحادث مفتعل بين أحد مشاهير سناب شات ومقيم سوداني.

وبحسب تصريحات للمتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن ناشط سناب شات افتعل مشهدا مع المقيم السوداني لسكب الطلاء عليه من أجل التسويق لحسابه.

وكشف حساب الوزارة أنه تم الاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المعنيين بالأمر للنيابة العامة.

ويظهر الفيديو مصوره يعد الشخص الموجود بصحبته بهدية مقابل القيام بفعلته.

وظهر صوت مصور الفيديو خلال قوله «وعد من عندي إذا سكبت كل هذا الطلاء على (الزول ) وعد مني أعطيك هدية».

وسرعان ما سكب الشخص المرافق للمصور الطلاء على المقيم السوداني، ما أثار غضبه، رغم محاولته الواضحة تمالك أعصابه.

ونشرت قناة الإخبارية، بيان السلطات عن الفيديو في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: «شرطة الشرقية: مقطع المشهور والمقيم مفتعل وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة».

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