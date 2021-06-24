بالفيديو.. رجل أعمال يضرب لصين حتى الموت والشرطة تعتقله قبل إخفاء جثتيهما

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

بالقرب من مدينة تولا، وهي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تولا أوبلاست، قام رجل أعمال بضرب لصين حتى الموت، ثم حاول إخراج جثتيهما وإخفائهما.

ولسوء حظ رجل الأعمال، كما يقول موقع "فيستي رو" واجه كميناً لشرطة المرور، فأوقفوا شاحنته الصغيرة، وبعد ذلك تم اعتقاله

وضحايا رجل الأعمال الروسي (البالغ من العمر 44 عامًا) رجالان يبلغان من العمر 38 و60 عامًا، وشقوا في وقت متأخر من مساء يوم أمس طريقهم إلى مستودع بالمعدن في قرية بيليكوفو.

رصد المالك (رجل الأعمال) المتسللين وضربهم بعدة ضربات على الرأس بكتلة خشبية، ثم قيدهم. لم يتحمل اللصان الضرب الذي أفضى إلى الموت، فحاول إفاقتهم، إلا أنهم ماتوا متأثرين بجراحهما.

لم يترك رجل الأعمال كل شيء كما هو: لقد لف الجثث في بطانيات ووضعها في سيارته ذات الدفع الرباعي، وبعد ذلك اتجه نحو قرية إنشينسكي، حيث أوقفه ضباط شرطة المرور.

بدأت دعوى جنائية بشأن مقتل شخصين على يد رجل الأعمال وجاري التحقيق.

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