عدد جرعات اللقاح المضاد لكورونا المعطاة على مستوى العالم

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم إعطاء أكثر من 12ر2 مليار جرعة في 176 دولة حول العالم في أكبر حملة تطعيم في تاريخ البشرية ضد مرض كوفيد-19.

وذكرت بلومبرج اليوم الأحد أن أحدث معدل بلغ نحو 9ر38 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 302 مليون جرعة حتى الآن.

وقالت بلومبرج إنه تم إعطاء أكثر من 12ر2 مليار جرعة لقاح، بما يكفي لتطعيم 8ر13% من سكان العالم تطعيما كاملا.

غير أن توزيع اللقاحات كان غير متوازن، حيث أفادت بيانات بلومبرج أن الدول والمناطق ذات الدخل الأعلى تحصل على التطعيم بسرعة أعلى بأكثر من 30 مرة عن المعدل في الدول والمناطق الأقل دخلا.

وبينما يُعتقد أن أفضل اللقاحات، تبلغ نسبة فعاليتها 95%، يحتاج الأمر إلى حملة منسقة للقضاء على الجائحة.

ويقول كبير علماء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن تطعيم 70 إلى 85% من الأميركيين سيمكن بلاده من العودة للحياة الطبيعية.

وعلى المستوى العالمي، هناك مستوى مفزع من التطعيم. وتقول بلومبرج إنه بالمعدل الحالي وهو 9ر38 مليون جرعة في اليوم، سيستغرق الأمر عاما آخر لتحقيق مستوى عال من التحصين العالمي. ومع ذلك، يتزايد المعدل بشكل مستمر، ويتم ضخ المزيد من اللقاحات الجديدة في الأسواق من جانب شركات أدوية إضافية.

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