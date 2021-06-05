مليون دولار وأسلحة مجانية.. هدايا فرجينيا للحاصلين على اللقاح

المصدر: فرجينيا - متابعات

تسعى ولاية فرجينيا الغربية الأميركية إلى تحفيز المواطنين والسكان على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمنح أسلحة صيد مجانية وجوائز مالية كبيرة، وأعلن حاكم الولاية جيم جاستيس عن سحب على يانصيب بقيمة مليون دولار سيكون حصرياً للحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال جاستيس، بحسب يورونيوز: "سنقوم بهذا البرنامج من 20 يونيو وحتى 4 أغسطس، سنبدأ بالهدايا في عيد الأب"، وأكد أنه على الأفراد أن يكونوا قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ليكونوا مؤهلين للمشاركة في عملية السحب.

أضاف أن الهبات ستشمل أيضا شاحنتين جديدتين مجهزتين حسب الطلب و25 رحلة نهاية أسبوع إلى حدائق الولاية وخمسة تراخيص للصيد مدى الحياة وخمس بنادق صيد، وأكد أن عدد الحالات المصابة حالية بالفيروس في الولاية هو 4550 وهو أقل عدد للإصابات في فرجينيا الغربية منذ أكتوبر من العام الماضي.

وقد حصل على الجرعة الأولى من اللقاحات أكثرُ من 75% ممن تتخطى أعمارهم 50 عاماً في الولاية و84% ممن هم فوق 65 عاماً، وحددت الولاية هدفها في الوصول إلى تلقيح 85% ممن تفوق أعمارهم الـ65 عاماً، خلال الفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news