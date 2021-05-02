حقيقة زواج شاب مصري من 4 فتيات في ليلة واحدة

المصدر: القاهرة - متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور وفيديوهات يظهر خلالها شاب مرتديا بدلة زفاف سوداء، ويقف إلي جواره 4 فتيات يرتدين فساتين الزفاف، إلى جانب عدد كبير من المعازيم وديكور حفل زفاف، وكافة التجهيزات الفنية التي يجري استخدامها في حفلات الزفاف، واعتبر البعض أن هذا هو حفل الزفاف الأول من نوعه في مصر الذي يحدث خلاله زواج شخص من 4 فتيات في ليلة واحدة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتواصلت الصحيفة مع الشاب صاحب الصور، ويدعى سعيد محمد، من محافظة الإسكندرية، يعمل في مجال المطاعم، والذي أدى دور العريس بإتقان شديد، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن حفل الزفاف حقيقي، وليس مجرد "دعابة" أراد به الشاب العشريني لفت الانتباه إليه.

وقال الشاب: "أنا بحب الفنان نور الشريف، وشوفت من فترة رجل تزوج بأربعة في ليلة واحده وعمل حفلة كبيرة عزم فيها ناس كتير، ويا دوب لسه بفكر، لاقيت قدامي صورة مسلسل الحاج متولي، ومن هنا بدأت أفكر في الموضوع، واشوف إزاي ممكن أقلده، وأجيب منين مصاريف الحفلة ومنين أصلا هجيب البنات اللي هتلبس الفساتين".

وأوضح الشاب أنه ظل يخطط لهذا اليوم بدقة متناهية ليخرج بشكل خيالي، حتى يصدق الجميع أنه بالفعل تزوج أربعة فتيات في ليلة واحدة.

أضاف: "شهرين برتب لليوم ده، روحت أتيليه عندنا في إسكندرية ومحدش كان متحمس للفكرة، لأني طبعا قولت إني هاخد الفساتين هعمل بيهم عرض، ولما الفيديو ينزل هذكر اسم كل اللي شاركوا معايا، لكن لم أجد أحداً في إسكندرية يشجعني، ومن هنا فكرت في القاهرة".

وتابع أنه وجد داعم فكرته، عبارة عن "أتيليه" في محافظة القاهرة رحب بالتعاون معه،حيث أعطوه 4 فساتين زفاف طراز حديث، وقرروا المشاركة معه في هذا العرض الذي أحدث بعد ذلك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه "اتفق مع 4 بنات موديل، إنهم يرتدوا الفساتين ويقوم بالتصوير والنشر على السوشيال ميديا، ويتركوا الناس تحتار إن كان هذا الموضوع حقيقي أم لا".

وذكرت الصحيفة المصرية أن الشاب نجح في جذب انتباه آلاف المتابعين له، وقال الشاب: "الجميع اعتقد أنني بالفعل تزوجت من 4 فتيات في ليلة واحدة، كل المعارف كلمتني تبارك، وأنا ساكت ومقولتش إن الموضوع هزار، ولحد دلوقتي بعض الناس فاهمة إنه كان بجد، والبنات اللي ظهرت معايا جاءت لهم عروض عمل ومشاركة في إعلانات، وأنا نفسي أبقى مشهورلو فعلا كنت مقنع في دور العريس".

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