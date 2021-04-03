ترامب اشترى 20 وجبة "تشيز برجر" ولم يدفع ثمنها منذ 2008

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

قال كيفن مكاي الحارس الشخصي السابق لدونالد ترامب في اسكتلندا، إن ترامب اقترض منه 95 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 130 دولار) ليشتري 20 وجبة "تشيز برجر" مع بطاطا مقلية ومشروبات غازية من ماكدونالدز في عام 2008 ولم يرد إليه الأموال حتى الآن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مكاي قوله في مقابلة خاصة: "ترامب لم يلتزم بكلمته، اشتريت له 20 برجر بالجبن مع البطاطس في عام 2008 بعد زيارة موقع أبردينشاير الذي تم فيه بناء ملعب ترامب الدولي للغولف في وقت لاحق، وأخبرني أنه سيدفع الأموال لاحقاً، لكنه لم يفعل حتى الآن".

وعمل ماكاي ، لدى ترامب في اسكتلندا لمدة خمس سنوات حتى عام 2012، وقال مكاي إنه صُدم لأن الرئيس الأميركي الخامس والأربعين نسي سداد مبلغ 130 دولاراً الذي أقرضه له مقابل الوجبات السريعة.

وأضاف في المقابلة الصحافية: "أخبرني أنه سيعيد لي المال، لكنه لم يفعل ذلك أبداً، لوقت طويل كنت أعمل معه وظللت أفكر في أنه سيقول كيفن هذا هو المال الذي أدين لك به لكن ذلك لم يحدث".

وأشار الحارس الشخصي إلى أن الواقعة حدثت أثناء رحلة عودة ترامب إلى نيويورك، بصحبة 15 من رجاله في ستة سيارات معتمة، وطلب ترامب التوقف عند مطعم ماكدونالدز لشراء وجبات، ولم يكن معه أي عملة بريطانية، ولذلك سأل حارسه الشخصي إذا كان بإمكانه تقديم الأموال له. فرد الحارس: "بالتأكيد".

وتابع الحارس: "طلب حوالي 20 برجر بالجبن وبطاطا مقلية مع حوالي 10 أو 15 كوكاكولا، وكان يريد دائماً أن يأخذ وجبات ماكدونالدز معه على متن الطائرة الخاصة"، لافتاً إلى أن ترامب كان يكافح من أجل الحفاظ على شكل شعره المنتفخ الشهير في ظل الرياح الاسكتلندية العاصفة.

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