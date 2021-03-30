جونسون أند جونسون تحدد موعد تسليم لقاحها إلى أوروبا

المصدر: باريس أ ف ب

حددت جونسون أند جونسون موعد تسليم لقاحها الأميركي إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل.

وأصبح هذا اللقاح في منتصف مارس الرابع الذي يحصل على الضوء الخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية بعد فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا، وهو مستخدم راهنا في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا فقط إلا أنه حصل على ترخيص في كندا أيضا.

وللسماح بزيادة الانتاج وتلبية الطلب أبرمت جونسون أند جونسون في الأشهر الأخيرة عقودا مع مختبرات وتعاقدت مع شركات من الباطن في اوروبا.

وستأتي المادة الفاعلة التي تعطي اللقاح فعاليته من موقع جونسون أند جونسون في لايدن في هولندا.

وطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على 200 مليون جرعة من المختبر الأميركي مع إمكان طلب 200 مليون إضافية. وهو سيتلقى في الربع الثاني حوالى 55 مليون جرعة على ما أعلنت اورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية في منتصف آذار/مارس. أما المختبر فلم يكشف عن جدول زمني محدد لتسليم الجرعات هذه.

وخلافا للقاحات الأخرى المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية يعطى اللقاح بجرعة واحدة بدلا من اثنتين ويمكن أن يخزن في براد عادي.

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