بالفيديو.. نخوة "المسعف سامي" تثير اعجاب وتفاعل السعوديين.. وأمير يشيد بـ"عمله البطولي"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لا يزال مستخدمو موقع "تويتر" في السعودية، يتداولون مقطع فيديو يظهر ردة فعل وسرعة استجابة المسعف السعودي، سامي العنزي، لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن، خصوصاً بعدما أشاد الأمير سطام بن خالد آل سعود بتصرفه "البطولي".

ووثقت كاميرات المراقبة في حفر الباطن، أول امس، لحظة اصطدام سيارة من نوع "بيك اب" بشاحنة سرعان ما انحرفت إلى يمين الطريق لتصطدم بسيارة أخرى كانت مركونة.

كما أظهرت الكاميرات توقف المسعف سامي العنزي، الذي كان يمر بالصدفة في الشارع، وهو يتوقف بسيارته ويتجه لمعالجة الجريح، إلى حين وصول فرق الإسعاف.

سامي العنزي صادف في طريقه حادث مروري وتدخل لمساعدة المصاب وإيقاف نزيفه لحين وصول الفرق الإسعافية، المسعف سامي يحمل دائماً في سيارته الخاصة حقيبة اسعافية وجبائر للإصابات الحرجة.

(صحيفة المواطن) pic.twitter.com/l506BJ1Aq4 — طرق المملكة (@KSA_Road) March 21, 2021

وحصد الفيديو تفاعلا وإعجاباً كبيرا على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد ناشطون بـ"نخوة" المسعف وسرعته في اتخاذ القرار، بحسب وصفهم.

بدوره، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على الفيديو الذي قام بإعادة نشره على صفحته الرسمية بتويتر، بالقول: "عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل سامي العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بحفر الباطن، يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير".

عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل#سامي_العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بـ #حفر_الباطن , يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير💚🇸🇦💚

ٰ pic.twitter.com/vn5LejzL69 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 21, 2021

من جهته، أوضح العنزي، في حديث لموقع المواطن" السعودي، أنه كان خارج أوقات عمله وأثناء توجهه لغرض عائلي برفقة أخيه شاهد الحادث المروري.

ولفت العنزي إلى أن وجد المصاب فاقداً للوعي وأنه قام بفحص نبضه وتنفسه ومن ثم باشر بإيقاف النزيف وتقديم العلاج المناسب قبل وصول الفرق الاسعافية".

وكشف المسعف السعودي أنه وبشكل دائم يضع حقيبة إسعافية في سيارته، فضلاً عن جبائر خاصة للإصابات الحرجة.

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