أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "Women in AI"، مبادرة "100 ألف امرأة عربية في الذكاء الاصطناعي"، بهدف تمكين النساء في المنطقة العربية بالمهارات والمعارف المستقبلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركتهن في تطوير تطبيقاته والاستفادة من فرصه الاقتصادية والتنموية.

وجاء الإعلان عن المبادرة، التي تستهدف تمكين 100 ألف امرأة في 20 دولة عربية من مهارات الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خلال "المنتدى العربي للمرأة في الذكاء الاصطناعي"، الذي استضافته مؤسسة دبي للمستقبل ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء دوليين وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات التكنولوجية ورواد الأعمال والمستثمرين.

وتمثل المبادرة نموذجاً للتعاون الإقليمي والدولي في بناء القدرات وتعزيز مشاركة المرأة العربية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين تطوير المهارات المتخصصة ودعم ريادة الأعمال والابتكار وتهيئة السياسات والأطر المؤسسية المحفزة لمشاركتها في هذا القطاع.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نهجها في الاستثمار في الإنسان وتوسيع فرص اكتساب المعرفة وبناء القدرات في المجالات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات يمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر ابتكاراً وتنافسية.

وقال إن بناء قدرات المرأة العربية في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل المنطقة، وفي طاقاتها القادرة على تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكداً أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يرتبط بالتطور التقني وحده، بل يتشكل أيضاً بالعقول التي تطوره وتنوع الخبرات والرؤى التي تسهم في توجيه تطبيقاته.

وأضاف أن توسيع مشاركة المرأة في هذا القطاع يعزز منظومة الابتكار ويرفدها بأفكار وتجارب متنوعة، ويفتح أمام الكفاءات النسائية آفاقاً أوسع للإسهام في تطوير الحلول التكنولوجية وقيادة التحولات المستقبلية، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات والكفاءات العربية القادرة على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وأكدت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية زينة علي أحمد، أن العالم العربي يشهد تحولات متسارعة بفعل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من فرص غير مسبوقة للنمو والتقدم في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في قيادة التحولات التي يشهدها اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبله لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من هذه الفرص.

وأضافت: "نعمل من خلال المبادرة وبالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي ومنظمة Women in AI على توسيع آفاق الفرص المتاحة للمرأة في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال تطوير المهارات ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة المرأة في تطوير السياسات ذات الصلة. ونؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة ومهاراتها القيادية يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر شمولاً في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".

وترتكز المبادرة على ثلاثة مسارات متكاملة، تهدف إلى الانتقال بمشاركة المرأة العربية من اكتساب المعرفة والمهارات إلى توظيفها في الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، يتمثل الأول في تطوير المهارات والمعارف المتخصصة وبناء القدرات التقنية والعملية في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يركز الثاني على دعم ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة المرأة في تأسيس وتطوير المشاريع والشركات القائمة على التقنيات المتقدمة، ويعنى الثالث، بتطوير السياسات والأطر المؤسسية الداعمة، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة لمشاركة المرأة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وتتكامل هذه المسارات لربط التأهيل بالفرص المهنية والاستثمارية، وتوسيع مشاركة المرأة العربية في تطوير الحلول التقنية وتوظيفها، وتعزيز حضورها في مختلف مراحل منظومة الابتكار.

وشهد المنتدى الإعلان عن المبادرة واستعراض رؤيتها وأهدافها، إلى جانب تنظيم جلستين حواريتين تناولتا دور ومستقبل مشاركة المرأة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي بالدول العربية، فيما استعرضت الجلسة الثانية تجارب رائدات الأعمال والمؤسسات اللواتي يسهمن في تطوير حلول وتطبيقات مبتكرة في هذا المجال.

كما تضمن المنتدى استعراض التزامات الشركاء والخطوات المقبلة لتنفيذ المبادرة، بما يعزز التنسيق والتعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والاستثمارية، ويوفر فرصاً أوسع لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الداعمة لتحقيق أهدافها.

وتعكس المبادرة توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع مساهمة المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا، وإعداد جيل من القيادات القادرة على الإسهام في رسم ملامح المستقبل التكنولوجي.

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، من بينهم رئيس الفريق الرقمي الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داني وارِن، ومديرة البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيلينا سيلين، ورئيس قسم بناء القدرات في مكتب الذكاء الاصطناعي مريم المنصوري، والمديرة الإقليمية لمنظمة المرأة في الذكاء الاصطناعي المهندسة ياسمين العنزي.

وأكدت مريم المنصوري، خلال جلسة حوارية أن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل استثماراً استراتيجياً في الإنسان، ويسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي تتيحها.

وأوضحت أن أهمية هذا الاستثمار تبرز في تحويل المعرفة إلى مهارات عملية، وتعزيز قدرة الأفراد على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات عملهم وتخصصاتهم، بما يفتح آفاقاً جديدة للتطور المهني.

وأضافت أن تمكين المرأة في هذا المجال يبدأ بإتاحة فرص التعلم والتدريب المتخصص، ويمتد إلى توفير بيئة محفزة للتطور، مشيرة إلى دور المبادرة في الوصول إلى 100 ألف امرأة في المنطقة العربية، وإتاحة الفرصة أمامهن لاكتشاف إمكاناتهن وتطوير قدراتهن والمساهمة في صناعة التغيير ورسم ملامح المستقبل.

وشارك في الجلسة مدير بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور فادي سالم، ومسؤولة السياسات العامة في شركة ميتا أنشال ميهتا، وأدارتها إيلينا سيلين.

وشارك في الجلسة الحوارية الثانية كل من سفيرة منظمة المرأة في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات لطيفة الشحي، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "Arabic AI"نور الحسن، والمديرة الأولى للمشاريع الدولية في المكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم أمنية حامد، وأدارتها المهندسة ياسمين العنزي.