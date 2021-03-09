السيسي يبكي متأثراً خلال فيلم «سيرة الشهداء»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تفاعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال «بيوم الشهيد»، صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الصور بكاء الرئيس السيسي أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلي بعنوان «سيرة الشهداء»، والذي استعرض بعض من ملامح حياة الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، بالإضافة إلى شهادات من أهالي الشهداء.

وقدم السيسي، التحية العسكرية لنجل الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، وذلك خلال تكريمه ضمن تكريم الشهداء.

وكانت الطفلة لوجينا، إبنة الشهيد عبيدو، قد أبكت الحضور، بما فيهم الرئيس السيسي، خلال الحديث عن والدها.

وشهد السيسي فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، حيث تحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام به، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.

وكرّم الرئيس المصري، عدداً من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ «يوم الشهيد والمحارب القديم» بعنوان «لولاهم ما كنا هنا».

من جهة أخرى كرّم السيسي، أسرة الطبيب أحمد ماضي إبراهيم أبو غنيمة، الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، أثناء علاج المصابين بالفيروس المستجد.

كما كرّم الرئيس المصري، الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، تقديراً لدور الجيش الأبيض في مواجهة الفيروس المستجد.



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