قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور له والد الشهيد عبدالرحمن إبراهيم عيسى.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الراشدية في دبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.