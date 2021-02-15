بالفيديو.. وعيد السيسي لـ"داعش" يتصدر برومو فيلم السرب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، تامر مرسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب"، وتصدر البرومو كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتوعد فيها بالانتقام من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال تامر مرسي: "عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض".

وتابع: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وكشف الفنان المصري شريف منير عن شخصيته في فيلم "السرب"، والذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له خلال الساعات الماضية، وقال كاشفا عن شخصيته: "قريبا.. الفريق شريف المصري في "السرب".

قصة فيلم "السرب" وأبطاله

ويتناول فيلم "السرب" الضربة الجوية التى نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وصور الفنان أحمد السقا عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، قامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم "السرب"، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.

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