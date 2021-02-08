بالفيديو.. مبتعث سعودي يرفض مكافأة بعد "عمل بطولي".. وأمير يعلق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تواصل التفاعل على قصة انقاذ المبتعث السعودي، تركي الشمري، لرجل بريطاني من الغرق، مستمرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصورت زوجة الرجل البريطاني مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك لزوجها وهو يعرض مكافأة مالية للمبتعث تركي الشمري كبادرة شكر على انقاذ حياته إلى جانب بالونات ورسالة شكر، إلا أن الشمري رفض المال وقبل البالونات والرسالة.

وكتبت الزوجة في تعليقها على الفيديو: "هذا هو تركي، هو بطل وهو رجل رائع، أنقد حياة دين لوي (زوجها) أنقذ حياة والد ايلى وشريكي، لم نستطع شكره كفاية واشترى لنا هدايان يا له من رجل متواضع، أعنى أننا نريد تقديم العالم له ولكنه رفض هدية دين عدى البالونات والرسالة وقال إنه إنسان يقوم بعمل إنساني، أحبه جداً".

وتابعت قائلة: "إن لم يكن (تركي الشمري) موجودا لكانت حياتي قد تغيرت للأبد وكذلك حياة ايلى".

This is turki, he is a hero a beautiful man, he saved Dean Lowe life, he saved ellas father my partner. We couldn’t... تم النشر بواسطة ‏‎Jessica Williams‎‏ في الجمعة، ٥ فبراير ٢٠٢١

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، صوراً لتركي الشمري، قائلاً بتعليق على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "المبتعث البطل تركي الشمري قام بإنقاذ بريطاني من الغرق، هذه المواقف ليست بغريبة عن أبناء الوطن فتلك من أخلاقنا وتربيتنا منذ الصغر وجسد أخي تركي ذلك بالأفعال ويستحق على موقفه الشكر والاحترام والتقدير والتكريم فنحن نفتخر به وبأمثاله من أبناء الوطن".

وكانت صحيفة سبق السعودية قد نشرت تفاصيلاً على لسان تركي الشمري الذي قال إنه "اعتاد كل صباح الذهاب إلى حديقة أفينهام بارك بمدينة بريستون؛ لإطعام الطيور بقايا الخبز. وبينما كان يُطعم الطيور صباح الخميس الماضي، سمع صراخ امرأة تستنجد لإنقاذ زوجها الذي سقط بمياه نهر ريبل، بينما كان ينوي إنقاذ كلبه الذي سقط بالنهر أيضاً".

وتابع الشمري وفقا لسبق قائلا: "نزلت إلى مياه النهر القوية، وأمسكت بيد رجل ضخم البنية، وناديت عليه أن يدفع نفسه معي، ودفعته إلى جدار قريب من النهر، وصعدنا معاً إلى خارج النهر، عقب ذلك وصلت الشرطة والإسعاف، وبكى الرجل واحتضنني، وشكرني على إنقاذ حياته".

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