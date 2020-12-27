الصين: 7 قتلى في هجوم بسكين

المصدر: بكين - أ ف ب

قتل رجل مسلح بسكين سبعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين، اليوم الأحد، في مدينة صغيرة في شمال شرق الصين لأسباب لا تزال مجهولة، وفق وسيلة إعلام رسمية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن المأساة وقعت صباح الأحد في أحد شوارع كايوان في مقاطعة لياونينغ.

وسقط سبعة قتلى وسبعة جرحى في ما يبدو أنه "هجوم عشوائي". وذكرت الوكالة أن الشرطة اعتقلت الجاني.

وأورد مكتب الأمن العام في كايوان في بيان نشره على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إنه يجري التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة.

والهجمات بسكين شائعة نسبيا في الصين وخصوصا أنه ممنوع على المواطنين العاديين حمل الأسلحة النارية.

وفي فبراير 2019، قتل رجل طعنا ثمانية أشخاص وأصاب سبعة آخرين بعدما اشتبه بأن زوجته تمارس الرذيلة.

وفي أبريل 2018، قتل شخص ثمانية طلاب في مقاطعة شانجي (شمال) وأصاب 12 آخرين بداعي أنه كان ضحية مضايقات حين كان طالبا في المدرسة نفسها.

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