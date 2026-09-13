رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين أمين عام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور سبع سالم محمد الكعبي، أميناً عاماً لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

يشغل الدكتور سبع سالم محمد سالم الكعبي منصب أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالندب، ومدير إدارة الكفاءات الإفتائية، وحاصل على الدكتوراه في الفقه الإسلامي وقضايا المجتمع المعاصر من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والماجستير في خصائص الخطاب الشرعي.

وشغل عدداً من المناصب في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وله خبرة في مجالات الإفتاء والخطابة والعمل الديني والأكاديمي.