حادث مأساوي يقتل فرحة أسرة عروسين في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

وقع حادث تصادم مأساوي في مصر أدى إلى وفاة 3 أشخاص بينهم العريس، فيما أصيبت العروس بإصابات بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتوفي في الحادث المروري الذي وقع بمحافظة الدقهلية 3 أشخاص وهم العريس، وشقيقته، وحماته (والدة العروس)، وأصيب 11 شخصاً آخرين بينهم العروس، إثر تصادم حافلة بسيارة خاصة على الطريق الدائري بمدينة المنصورة، أثناء توجه أسرتي العروسين لشراء "الشبكة" (المصوغات الذهبية الخاصة بالخطوبة)، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

انتقلت قوات الشرطة و10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذكر شهود عيان أن الحافلة اصطدمت بالسيارة بسبب السرعة والتجاوز الخاطئ، مما تسبب في تحطم السيارة الملاكى ووقوع الإصابات.

وقال فرع وزارة الصحة المصرية في محافظة الدقهلية، إن والدة العروس وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، ثم توفيت شقيقة العريس متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، وبعد ساعات من الحادث توفي العريس متأثراً بإصابته.

وأضاف فرع الوزارة أن العروس تم احتجازها في أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة، حيث أنها مصابة باشتباه بكسر في عظام الوجه والساق اليسرى واشتباه بنزيف داخلي، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية "نقيطة" التي تنتمي إليها أسرتي العروسين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news