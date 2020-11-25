ترامب يعفو عن الديك الرومي "كورن"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

نجا ديك رومي يحمل اسم "كورن" من المصير الذي كان محدقا به بعدما عفا عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملا بالتقليد السنوي في البيت الأبيض قبل عيد الشكر الذي يحل هذا العام وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال الملياردير الجمهوري إن "عيد الشكر يوم مميز للديوك الرومية لكنه لأكثريتها ليس يوما سعيدا". وجاء كلامه خلال هذا الطقس السنوي في البيت الأبيض الذي يقوم به للمرة الأخيرة في ولايته بمناسبة العيد العائلي الذي يحل الخميس ويستهلك خلاله الأميركيون على مائدة العشاء مع عائلاتهم 45 مليون ديك رومي سنويا.

لكن السلطات الصحية دعت الأميركيين هذا العام إلى ملازمة المنزل في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة حيث حصد الوباء أرواح ما يقرب من 260 ألف شخص.

وتعلّق الحكومة الأميركية آمالا كبيرة على لقاحات عدة قد تنال سريعا الإذن الرسمي للبدء بحملات تلقيح على نطاق واسع.

وقال ترامب: "نحن ممتنون إزاء اللقاحات والعلاجات التي ستنهي قريبا الجائحة"، بعدما شكر أفراد الطواقم العلاجية والعاملين الاجتماعيين والعلماء على جهودهم.

وأضاف "من الرائع أن نعلم بأن (اللقاحات) آتية وهي ستصل على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل أو بعده بقليل"، وذلك قبل منح "العفو الكامل" للديك الرومي "كورن" في حدائق البيت الأبيض.

ونال "كورن" هذا العفو بعدما تغلب على ديك رومي آخر بنتيجة تصويت على "تويتر"، لكن المنافس الخاسر "كوب" سينجو بريشه أيضا وفق التقليد.

وسيوكل الديكان الروميان المربّيان في مزرعة في مدينة والكوت في أيوا، إلى رعاية جامعة ولاية أيوا حيث سيعيشان تقاعدا "طويلا وسعيدا للغاية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news