سيارة تدهس 3 أشخاص على رصيف للمشاة في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

وقع حادث مميت في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث دهست سيارة دفع رباعي عدة أشخاص على رصيف المشاة بالمدينة، وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بجراحهم.

وذكرت الشرطة أن السيارة صدمت اثنين من المارة وسائق دراجة لنقل البريد، بعدما انحرفت عن مسارها عند منحنى بمنطقة أوستند واصطدمت بجدار أحد المنازل.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة كانوا على رصيف المارة جرحوا بصورة بالغة، ونقلوا إلى المستشفى حيث وافتهم المنية متأثرين بجراحهم وهم رجل في الثانية والستين من عمره وآخر كان يقود دراجة بينما كانت الضحية الثالثة امرأة.

وبحسب الشرطة لم تعرف هوية سائق السيارة حتى الآن، كما لم يعرف عدد الركاب الذين كانوا في السيارة وقت وقوع الحادث.

وناشدت الشرطة شهود العيان تقديم ما لديهم من أدلة لضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث.

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