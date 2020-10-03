خبيرة لقاحات: الإجراءات الوقائية قد تستمر حتى خريف 2021

المصدر: ترجمة: مكي معمري "بروكسل تايمز"

في وقت يترقب العالم لقاحاً فعالاً ضد فيروس "كورونا"، حذر علماء من أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، قريبا. وقالت رئيسة مركز التطعيم في جامعة لوفين، كورين فاندرميولين، إن الإجراءات الأساسية لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك غسل اليدين وأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي؛ يمكن أن تظل سارية حتى خريف عام 2021.

وقالت خبيرة اللقاحات البلجيكية، "لقاح جامعة لوفين لا يزال في مرحلة ما قبل السريرية،" متابعة، "في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، نختبر تحفيز الاستجابة المناعية في مجموعة محدودة من الأشخاص، بينما تُجرى الاختبارات في المرحلة الثالثة على مجموعة أكبر بهدف تقييم فعالية اللقاح." وقالت إن المرحلة السريرية الأولى من لقاح "لوفين" يجب أن تبدأ بحلول نهاية يناير.

في غضون ذلك، سيتعين على الناس الاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة في الأماكن التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، وخاصة داخل الأماكن المغلقة. وهذا يعني عامًا آخر من الأقنعة ومعقمات الأيدي، ولكن أيضاً قيوداً على عدد الطاولات في المطاعم، والحد الأقصى لحجم الجماهير في العروض والحفلات.

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