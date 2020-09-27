مصر.. حزب الوفد يقاضي أحد المحلات بسبب «قرطاس طعمية»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن حزب الوفد المصري عن مقاضاة أحد محلات مركز مطوبس شمال غرب محافظة كفر الشيخ، بسبب صورة مسيئة لمؤسس الحزب والزعيم الوطني سعد زغلول.

وأعرب سكرتير عام حزب الوفد بمركز مطوبس ماهر وهبان، عن حزنه لواقعة استخدام أحد محال المركز صورة للزعيم سعد زغلول، وهو يمسك بـ«قرطاس طعمية» كدعاية.

وقال وهبان، إن هذا الأمر «قمة التدني والاستخفاف بتاريخ ونضال زعيم وطني كبير، وتاريخه لا يحتمل الدعابة أو الدعاية وهذا كلام فارغ».

وأضاف وهبان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش والمذاع على فضائية «المحور»: «سنتخذ إجراءات قانونية والرد سيكون عنيفًا، ورئيس الحزب بكفر الشيخ وهو من عائلة الزعيم سعد زغلول، كلف إبراهيم شهاب وحمدي الشربيني برفع دعوى قضائية ضد المحل، كما أن قيادات الحزب ستتخذ خطوات سريعة».

وأشار إلى أن زعيم حزب الوفد الراحل يتعرض للسخرية منذ سنوات طويلة.

وأوضح وهبان أن جملة «مفيش فايدة»، التي اشتهر بها وحاول البعض اختزال تاريخه فيها، قالها تعليقًا على تدهور حياته الصحية، وأن أي طبيب لن يستطيع إسعافه.

وقبل أيام شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على أحد محلات الأكلات الشعبية، بسبب طريقته للدعاية للمطعم عبر السوشيال ميديا.

ونشر المطعم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» صورا للزعيم سعد زغلول وهو يحمل «قرطاس طعمية».

وأعرب رواد السوشيال ميديا عن استنكارهم من الدعاية التي لجأ إليها المطعم، حيث استخدموا أحد رموز الوطنية في مصر، وهو الزعيم سعد زغلول.

وأشار النشطاء إلى أن طريقة الإعلانات جاءت متدنية للغاية، وبها تهكم صريح للرمز الوطني العريق.

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