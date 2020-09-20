قاضٍ أميركي يوقف دخول حظر تطبيق «وي تشات» حيز التنفيذ في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أصدر قاض في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمرا قضائيا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حظر تطبيق المراسلة «وي تشات»، ومقره الصين، في الولايات المتحدة.

وأرجع القاضي حكمه إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

وتشير التقديرت إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في البلاد لا يتجاوز بضعة ملايين، إلا أنه تمت إقامة الدعوى من جانب مستخدمين قالوا إن الحظر سينتهك حقوقهم.

ويأتي الحكم بعد ساعات من إعلان ترامب مباركته لصفقة بين «أوراكل» و«تيك توك» تتيح مواصلة تشغيل منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة «تيك توك» في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news