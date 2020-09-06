كلب يضحي بنفسه لإنقاذ صاحبه من النيران بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

قالت الشرطة الألمانية إن كلبا ألمانيا من فصيلة شبرد في بلدة فرويدنبرج بغربى المانيا حذر صاحبه من أن منزله يحترق، لكنه توفي بعد ذلك في الحريق.

وكان صاحب الكلب يقوم بالطهي في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، لكنه غلبه النوم. وأيقظه الكلب بعد قليل من الساعة الواحدة صباحا (2300 بتوقيت جرينتش الجمعة)، منبها إياه بأن المنزل قد شبت به النيران.

وقفز الرجل (44 عاماً) من النافذة، لكن كلبه المخلص توفي في الحريق.

ويتلقى الرجل العلاج في المستشفى، حيث يعاني من إصابات خطيرة جراء محاولة هروبه من الحريق.

وتقدر أضرار المبنى جراء الحريق بحوالي 200 ألف يورو (.7236 ألف دولار).

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