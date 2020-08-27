بفضل كورونا.. جيف بيزوس أول شخص في التاريخ يملك أكثر من 200 مليار دولار

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

أصبح مالك شركة أمازون، جيف بيزوس، أول شخص يمتلك ثروة تزيد على مائتي مليار دولار.

وكانت ثروة بيزوس تساوي 115 مليار دولار في الأول من يناير من العام الجاري، ولكنها تزايدت بأكثر من 85 مليار منذ ذلك الوقت.

وكان بيزوس،56 عاماً، قد أنشأ شركته في عام 1994، وهو يمتلك 11% من أسهمها.

وعندما ازداد سعر أسهم هذه الشركة 2% أمس الأربعاء، أضاف بيزوس الى ثروته 4.9 مليار دولار.

وقالت مجلة فوربس إن ذلك يعني ان هذا الرجل أصبح يملك 204.6 مليار دولار.

وأصبح بيزوس يملك الآن 90 مليار أكثر من ثاني أغنى رجل في العالم وهو مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس ،64عاما، الذي يملك الان 116.1مليار دولار.

وفي يوليو من العام الماضي 2019، طلق بيزوس زوجته لمدة 26عاما، ماكنزي وأعطاها 25% من أسهمه في شركة أمازون كتسوية.

وعملت في الشركة ولعبت دوراً رئيساً في تطويرها. وأصبحت أسهم ماكنزي تعادل اليوم نحو 63 مليار دولار، الأمر الذي يجعلها ثاني اغنى امرأة في العام بعد وريثة شركة لوريال بيتنكورت ماييرز.

وازداد أسعار أسهم امازون 80% منذ بداية العام الجاري، بعد أن أجبر فيروس كورونا الناس على البقاء في منازلهم وشراء حاجاتهم عن طريق الانترنت.

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