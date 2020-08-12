مصر.. مقتل 6 أشخاص وإصابة 35 في مشاجرة مسلحة بالفيوم

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شهدت قرية «العجميين» بمركز أبشواى التابع لمحافظة الفيوم تشديدات أمنية، بعد ليلة دامية انتهت بمقتل ستة أشخاص وإصابة 35 آخرين في مشاجرة بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضي الزراعية بين أبناء عموم من عائلة «نبوي».

وأكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية أن طرفي المشاجرة بلغ عددهم قرابة 45 شخصا وأنهم تبادلوا إطلاق الرصاص والتعدي على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم لمدة ثلاث ساعات حتى انتهت بكارثة بقتل وإصابة 41 من طرفي المشاجرة.

وحسب «الوطن» المصرية كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالفيوم أن بداية الواقعة كانت بمشادة كلامية نشبت بين شقيقين وأبناء عمومتهما بسبب خلافات على حد فاصل للأراضي الزراعية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، واستعان كل منهم بأشقائه وأبنائه وتبادل إطلاق الرصاص والأسلحة البيضاء والشوم وحدث كر وفر لمدة ثلاث ساعات حتى انتهت بمقتل ستة أشخاص بينهم شقيقان، وإصابة 35 آخرين.

وشرحت التحريات أنه عقب تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث وقوات الأمن المركزي إلى مكان المشاجرة وتم الدفع بالعديد من القوات إلى القوات، وتمكنت القوات من السيطرة على طرفي المشاجرة وتحفظت على عدد من المصابين لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، وتبين أن الإصابات طلقات نارية وجروح وكدمات نتيجة استخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وتم نشر القوات في القرية وأمام منازل طرفي المشاجرة لمتابعة الحالة الأمنية لمنع تجديد الاشتباكات مرة أخرى.



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