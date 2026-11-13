أبوظبي.. أحكام بالحبس والغرامة بحق 10 متهمين في مشاجرة داخل فندق وتصويرها

​أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بالإدانة بحق 10 متهمين تورطوا في واقعة مشاجرة جماعية وتصويرها وإثارة الفوضى داخل أحد الفنادق إثر خلافات سابقة بينهم، ​وقضت بمعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريم كل منهم 300 ألف درهم، مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن جرائم الإخلال بالأمن العام، وبث الذعر وتعريض حياة الناس للخطر.

وقضت بمعاقبة متهمين اثنين بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما عن التهم المرتبطة المسندة إليهما، والتي شملت الإخلال بالأمن العام والاعتداء على سلامة جسم الغير.

وشملت الأحكام إدانة المتهمين التاسع والعاشر بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام الشبكة المعلوماتية في تصوير ونشر مقاطع المشاجرة، وقضت بحبسهما لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما 300 ألف درهم، والإبعاد خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع مصادرة الهواتف المستخدمة وحذف مقاطع الفيديو.

​ ويأتي هذا الحكم في أعقاب التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في أبوظبي، إثر الإحالة الواردة من الجهات الشرطية، والتي تمكنت في وقت سابق من ضبط المتورطين بشكل مباشر في المشاجرة، إلى جانب ضبط شخصين آخرين قاما بتصوير الواقعة وتداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالإدانة.

​وتؤكد دائرة القضاء في أبوظبي، على التطبيق الحازم للقوانين والتشريعات النافذة في مواجهة كل من يرتكب أفعالاً من شأنها الإخلال بالأمن العام أو تعريض سلامة الأفراد للخطر، مشددة على أن سلطات إنفاذ القانون ماضية بصورة حاسمة في توقيع العقوبات على المخالفين والمتجاوزين، وذلك تكريساً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً للنظام العام، وحماية لأمن المجتمع واستقراره.