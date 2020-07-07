اليابان تأمر بإجلاء 1.3 مليون شخص بسبب الفيضانات

المصدر: طوكيو - د ب أ

أمرت السلطات اليابانية نحو 1.3 مليون شخص بإخلاء منازلهم في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط أمطار لا تنقطع أسفرت حتى الآن عن مقتل 50 شخصا.

وأكدت السلطات وفاة امرأة /87 عاما/ بعد العثور على جثتها في منزلها الذي غمرته المياه بمدينة أوموتا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء الأمطار الموسمية إلى 50 شخصا منذ يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار غمرت مركزي إجلاء مؤقتين في المدينة كان بهما ما يقرب من 200 شخص، وفقا لكيودو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة لمقاطعات ساجا وناجازاكي وفوكوكا في كيوشو، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار التي ضربت مناطق ريفية في كوماموتو خلال مطلع الأسبوع. وتعرقل أحوال الطقس السيء عمليات البحث والإنقاذ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news