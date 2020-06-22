إيفانكا ترامب تهنئ زوجها: عيد أب سعيد.. نحن أنت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حرصت ايفانكا ترامب نجلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على عدم تفويت عيد الأب، وحرصت على تهنئة زوجها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي بتلك المناسبة من خلال نشر صورة تجمعها به وبأبنائهم أيضاً حيث علقت عليها بكتابة: "ممتنة لجميع الذكريات الجميلة ودوما أراك متحمسا لتقديم المزيد، عيد أب سعيد، جاريد، نحن أنت".

وكانت حرصت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس ترامب، على تهنئة والدها بمناسبة يوم الأب العالمي، ونشرت إيفانكا مجموعة الصور المتنوعة للعائلة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، ووجهت التهنئة أيضاً لجميع الآباء بهذه المناسبة السعيدة، داعية إياهم للاستمتاع بالحب والمرح مع أبنائهم، وكتبت في تعليقها على الصور: "عيد أب سعيد لأبى، وجاريد وكل الآباء. المرح والحب هناك. اليوم لكم".

يأتي هذا بعدما وجه إيريك ترامب نجل الرئيس ترامب، التهنئة لوالده، احتفالًا بمناسبة عيد الأب، حيث نشر إريك صورة نادرة تجمعه بعائلته واخوته ويتوسطهم فيها والده، ثم علق عليها: "عيد أب سعيد عليك يا أبي، كلنا سعداء وفخورون بكونك والدنا".

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