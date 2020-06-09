دولة عربية تعلن «صفر» إصابات بكورونا لليوم السادس على التوالي

المصدر: تونس - د. ب. أ

أكدت تونس اليوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي، خلوها من أي إصابات جديدة لفيروس كورونا المستجد ما يعزز فرص استعادة القطاع السياحي لنشاطه قريبا.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، لم تسجل مخابر تونس أي إصابة جديدة محليا وكذلك نفس الشيء لدى الوافدين من الخارج، ليستقر عدد الإصابات عند 1087 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس، منها 982 شخصا تماثلوا للشفاء حتى اليوم، في حين استقر عدد الوفيات عند 49 حالة.

ومع رفع حظر التجوال الليلي منذ الاثنين عادت الحركة في المطاعم والمقاهي لتمتد حتى ساعات متأخرة.

وتستعد تونس لفتح الحدود بالكامل أمام الرحلات الدولية بدءا من يوم 27 يونيو الجاري وتتوقع الحكومة عودة السياح إلى النزل في يوليو المقبل.

ونشرت وزارة السياحة اليوم برتوكولا يتضمن الإجراءات الصحية التي يتوجب اتباعها من قبل السياح الراغبين في قضاء عطلاتهم في تونس، وهي تتضمن إجراءات النظافة والتعقيم والتباعد الجسدي في المسابح والمطاعم وأنشطة الترفيه.

وقال وزير السياحة محمد علي التومي:«أعدت تونس تصنيفا جديدا أطلقت عليه Ready and Safe (جاهز و آمن) وهو تصنيف إجباري تم وضعه بحسب المعايير الدولية يتعين على كل الناشطين في القطاع الالتزام به».

وتوقفت أنشطة السياحة بالكامل تحت وطأة الفيروس منذ بدء الحجر الصحي العام يوم 22 مارس الماضي، ما أدى إلى تراجعت عائدات القطاع بـ36 بالمئة حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وكانت تونس استقطبت في 2019 أكثر من تسعة ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخها.

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