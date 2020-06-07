كولن باول: ترامب «يكذب طوال الوقت».. وسأصوت لبايدن

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول الأحد أنه سيصوت للمرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، منددا بـ«أكاذيب» الرئيس دونالد ترامب.

وباول وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن وأول أميركي من أصل إفريقي يشغل منصب رئيس الأركان في الجيش الأميركي، ينتقد ترامب باستمرار. وفي 2016 أعلن أنه سيصوت لهيلاري كلينتون.

وقال باول لشبكة «سي أن أن» إنه «لم يكن باستطاعتي التصويت له (في 2016) وبالتأكيد لا يمكنني دعم الرئيس ترامب هذه السنة». وأضاف آسفا «لدينا دستور وعلينا احترام الدستور والرئيس ابتعد عنه».

وتابع «لم استخدم هذه الكلمة يوما لأي من الرؤساء الأربعة الذين عملت معهم: إنه يكذب طوال الوقت». ودان صمت الحزب الجمهوري حيال ترامب.

وكرر باول «إنه يكذب باستمرار»، داعيا كل الأميركيين إلى التفكير في تأثيره على المجتمع وعلى مكانة الولايات المتحدة في العالم. وقال «فكروا واعتمدوا على حسكم السليم. اسألوا أنفسكم: هل هذا الأمر جيد لبلدي؟».

وردا على سؤال عن الانتقادات التي وجهها لترامب إلى وزير الدفاع السابق جيم ماتيس الذي اتهم الرئيس بـ«تقسيم» الأميركيين قال باول أن ذلك لا جدل حوله.

وصرح وزير الخارجية السابق «انظرا إلى ما فعله ليقسمنا» مشيرا إلى التوتر العرقي الذي تشهده الولايات المتحدة وكذلك إلى مكانتها في العالم.

وباول الذي كان من أشد المدافعين عن غزو العراق، قدم في الخامس من فبراير 2003 أمام مجلس الأمن الدولي عرضا كاملا حول أسلحة دمار شامل يملكها العراق وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد.

واعترف باول بأن ذلك «لطخ» سمعته. وقال «إنها وصمة لأنني أنا من قدم هذا العرض باسم الولايات المتحدة أمام العالم، وهذا سيبقى جزءا من حصيلة عملي».

وفي تغريدة نشرها بعيد المقابلة، عاد ترامب إلى هذا الفصل.

وكتب الرئيس الأميركي «ألم يقل باول إن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل؟ لم يكن يملكها لكننا ذهبنا إلى الحرب».

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