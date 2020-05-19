قراصنة يصلون إلى بيانات 9 ملايين من عملاء شركة طيران بريطانية

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت خطوط "إيزي جيت" الجوية البريطانية منخفضة التكاليف في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني "شديد التعقيد" وتمكن القراصنة من الوصول إلى تفاصيل الرحلات والبريد الإلكتروني لنحو 9 ملايين عميل.

وقالت الشركة في البيان إنه لا توجد إشارت حتى الآن إلى إساءة استخدام البيانات، ولكن بحلول 26 مايو سيكون قد تم إبلاغ جميع العملاء المتضررين، وأضافت: "إذا لم يتم الاتصال بأحد العملاء ، فإن ذلك يعني عدم اختراق بياناته".

وأوضحت الشركة أنه تم الوصول إلى تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2200 عميل، مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل تقديم الدعم لهؤلاء العملاء.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "إيزي جيت" سجلت أول مؤشرات للهجوم في يناير الماضي، ولم تكن هناك بيانات حول من يقف وراء الهجوم.

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