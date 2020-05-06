بالفيديو.. هجوم يستهدف مطعم "شاورما" تركي في ألمانيا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

عقب هجوم على متجر تركي للمواد الغذائية قبل أيام، وقع هجوم جديد الليلة الماضية، استهدف مطعم "شاورما" تركي في مدينة فالدكرايبورج بولاية بافاريا الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" عن متحدث باسم الشرطة قوله إن هناك صلة بين الهجوم الجديد، والهجوم الذي وقع ليلة 27 أبريل الماضي، موضحا أن الهجوم الجديد أسفر عن خسائر مادية.

وفي سياق متصل نشر موقع innsalzach24 الألماني، فيديو للهجوم على مطعم الشاورما التركي، وقال إن الشرطة شرعت في عملية بحث مكثفة مع عدد كبير من أطقم الدوريات المدنية وعناصر بالزي الرسمي. كما شارك في إجراءات البحث طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة بالإضافة إلى دوريتين من الشرطة الفيدرالية، موضحا أنه لم يتم القبض على مرتكبي الهجوم أو تحديد هويتهم.



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