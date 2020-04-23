سيدة الهند الأولى تحيك بنفسها أقنعة الوقاية من "كورونا"

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "إنديا توداي"

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور السيدة الهندية الأولي، سافيتا كوفيند، زوجة الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، وهي تحيك أقنعة واقية في ماكينة الخياطة بمنزلها بمقاطعة شاكتي هات بنيودلهي لتوزيعها على مساكن إيواء المشردين. وتغطي وجهها بقناع من قماش أحمر خلال عملها على ماكينة الخياطة.

وشارك حزب بهارتيا جاناتا في حسابه الرسمي على "تويتر" صورة السيدة الاولى، معلقا "هذه هي سيدتنا الأولى، سافيتا كوفيند وهي تحيك أقنعة الوجه التي سيتم توزيعها على العديد من منازل الإيواء في نيودلهي. شكرًا لك يا أمنا القائدة القدوة."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، المواطنين على حياكة الأقنعة في المنزل وتوزيعها على المحتاجين لتجنب العدوى.

وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الناس على استخدام الأقنعة المصنوعة في المنزل أثناء الخروج لفترة وجيزة، لكي تتوفر الأقنعة الضرورية والكافية لموظفي الصحة العاملين في الخطوط الأمامية.

والأقنعة المنزلية مصنوعة من طبقة واحدة من القماش أما الأقنعة الجراحية فهي ثلاثية الطبقات.

ومن أجل منع انتقال الفيروس التاجي الجديد، جعلت العديد من الولايات في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك ولاية أوتار براديش ودلهي وماهاراشترا والبنغال الغربية، تلزم المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية خلال خروجهم في الهواء الطلق.

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