صدمة في ألمانيا.. رجل يبصق في مواد غذائية ويعيد تغليفها

المصدر: فرايبورج - د ب أ

تجري الشرطة الألمانية تحقيقات ضد رجل ظهر في فيديو على الإنترنت وهو يبصق على مواد غذائية ويلعقها في أحد المتاجر بمدينة فرايبورج جنوب غربي البلاد.



وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل كان يقوم بغلق مغلفات المواد الغذائية مجددا بعد فعلته وإعادتها إلى الرفوف، كما كان يبصق ويلعق الخضروات والفاكهة غير المغلفة في المتجر.



وذكر المتحدث أن هذه الفعلة تمثل خطرا في ظل جائحة كورونا، مرجحا قيام عملاء بشراء منتجات من التي لوثها الرجل بلعابه.



وأوضح المتحدث أن الشرطة تلقت بلاغات متكررة من مواطنين عن الفيديو الذي انتشر للرجل على الإنترنت، مضيفا أنه تم تحديد هوية الرجل، لكن لم يتضح بعد الدافع وراء فعلته.



ولم تدل الشرطة ببيانات عن هوية الرجل أو تفاصيل عن سير التحقيقات.



وذكر المتحدث أن السلطات تبحث حاليا القوانين التي انتهكها الرجل بارتكاب هذه الفعلة، كما تبحث أيضا عن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد أيضا أن يكون الرجل مصابا بمرض نفسي.