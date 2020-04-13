بالصور.. شبيه غاندي يوزع كمامات ومعقمات في أحياء الهند الفقيرة

المصدر: متابعات – سمير سعيد

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" صورا لرجل يرتدي زي الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي، ويتجول في المناطق العشوائية في مدينة بوبانسوار، شرق الهند ويوزع معدات طبية بسيطة على السكان، من بينها كمامات ومعقمات لليدين.

ويجول شبيه غاندي في الأحياء الفقيرة في شرق الهند، حيث يقوم بتوزيع الكمامات ومعقمات اليدين على السكان، في وقت تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الـ9 آلاف.

وحذّرت قطاعات صناعية رئيسية في الهند، اليوم الاثنين، من اضطرابات اجتماعية إذا لم يقدم رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي تنازلات في كلمة متلفزة غداً الثلاثاء، يتوقع ان يعلن فيها تمديد الإغلاق الذي يشمل 1,3 مليار شخص، لمواجهة وباء كوفيد-19.

وينتهي الإغلاق المستمر منذ ثلاثة أسابيع الثلاثاء. لكن مع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس العديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطا على مودي لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد.