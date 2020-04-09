زوجة وابنة وزير هندي تحيكا أقنعة "كورونا" وتوزعانها مجاناً

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "هندوستان تايمز"

شارك وزير الاتحاد الهندي، دارمندرا برادهان، صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي لزوجته وابنته وهما تقومان بحياكة أقنعة في المنزل، معلقاً على "تويتر": "يجب أن نقوم بواجبنا".

ومضي قائلاً في تغريدته "علينا جميعا ان نحاول القيام بواجبنا نحو المجتمع في هذه الأيام العصيبة، انا فخور بزوجتي ميرديولا وابنتي نيميشا، اللتان ظلتا تحيكان اقنعة واقية لجميعنا في المنزل وللاخرين خارج الاسرة الذين يحتاجون اليها"، مضيفاً "ليس هناك أفضل من الوقت الحالي لصقل المواهب وتعلم شيئا جديداً".

ومنذ أن نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حققت هذه المشاركة أكثر من 14 ألف إعجاب - ولا تزال تحصد في الاعجاب، وجعلت أناس آخرين يقولون إنهم فعلوا نفس الشيء، أو أن التغريدة ألهمتهم أفعالاً أخرى تصب في صالح المجتمع. وفي حين أشاد البعض بزوجة الوزير وابنته، أعرب البعض الآخر عن تقديرهم لوزير الاتحاد لمشاركته لهم أنشطة أسرته.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "انه حقا جهد ملهم، لا يعكس هذا الجهد سوى الموقف النبيل تجاه مساعدة المواطنين والتعاطف معهم في هذا الظرف"، وأضاف "إنه لأمر رائع أن تعكس اسرتك بوصفك قائد هذا الجزء من النشاط المنزلي، لأنه سيلهم الناس من حولك لفعل الشيء نفسه، أعني ملايين المواطنين".

وخاطبه آخر "لقد أثبت بالقول المثل الذي يقول إن عمل الخير يبدأ من المنزل، وترجمته إلى حقيقة من خلال تطبيقه على أفراد عائلتك"، ويضيف "إن هذا يمنحنا الطاقة والتحفيز".

وعلق آخر: "يا لها من لفتة رائعة".

كما أصبحت شرطية من ماديا براديش بطلة على الإنترنت بعد أن انتشرت صورها وهي تصنع الأقنعة الواقية. حيث تقول الشرطية شيريشيتي شروتريا، إنها أحست أن من واجبها مساعدة زملائها في العمل ومواطنيها، وبدات تحيك الأقنعة في المنزل بعد عودتها من العمل، وتقول انها تحس بالارتياح لان اقنعتها انقذت العديد من الناس خلال الأيام الثلاث الماضية.

وحازت هذه الشرطية على دعم وتعاطف رؤسائها في دائرة الشرطة. وخلال الأيام الأربعة الماضية استطاعت تحت الحجر الصحي ان تحيك مئات الأقنعة لتوزيعها للناس الذين لا يستطيعون شرائها نظرا للارتفاع الهائل لأسعارها.