نيويورك تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا.. وحاكم الولاية يصادر أجهزة التنفس

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو، اليوم، قراراً باستخدام صلاحيته بمصادرة أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافا، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.



وأشار حاكم الولاية كومو إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.

وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية، وما تزال تخلّف المزيد من الضحايا.



وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا من نقص حاد متواصل بالأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.



وسجّلت ولاية نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.



وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي،: "لم نصل بعد إلى ذروة تفشي الوباء ولكننا نقترب منها"، مشيراً إلى أنّ الارتفاع كان سريعاً خاصة في لونغ ايلند.