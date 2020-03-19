والد جونسون يتجاهل نصائح ابنه ويواصل الذهاب إلى الحانة

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن الإندبندنت

قال ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيواصل الذهاب إلى الحانة على الرغم من النصائح الحكومية الرسمية بعدم الخروج من المنزل لأسباب غير ضرورية، وذلك في محاولة الحكومة البريطانية بذل جهود لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وتأتي تعليقات جونسون الأب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان ابنه رئيس الحكومة بوريس، عن حث الشعب البريطاني على «تجنب الذهاب إلى الحانات، والأندية، والمسارح، والنشاطات الاجتماعية الأخرى المشابهة» وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان رفض ستانلي جونسون الامتثال لتحذيرات الحكومة مثيرا للانتباه، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أن هذه النصائح مهمة بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70عاما، على الرغم من أن السيد ستانلي يبلغ من العمر 79 عاما.

وخلال البرنامج التلفزيوني البريطاني «هذا الصباح» سأل مقدم البرنامج فيليب شوفيلد والد رئيس الحكومة ما إذا كان لا يزال يريد الذهاب إلى الحانة، على الرغم من نصائح ابنه، فأجاب «بالطبع سأذهب إلى الحانة عندما أريد القيام بذلك» وأضاف ستانلي «هو - أي رئيس الحكومة- قال إنه يجب تجنب الذهاب إلى الحانات، ولكن إذا أردت الذهاب فإني لن أتردد في الذهاب إلى الحانة».

وواصل ستانلي، الذي كان كاتبا وسياسياً سابقاً، الحديث قائلاً: «إن أصحاب هذه الحانات والذين يديرونها لا يريدون أن تتوقف الناس عن زيارة حاناتهم».

وكان رئيس الحكومة بوريس جونسون قد تهرب من أسئلة وجهت له، تتعلق بموقف والده خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس الحكومة في مؤتمره «بالطبع فان المسؤولية تقع على عاتقي، وأنا أتحمل المسؤولية عن كل القرارات التي تتخذها الحكومة، بغض النظر عما إذا كان بعضها ينطوي على صعوبات على الشعب، والنصائح التي نقدمها للجميع. وما أريد قوله للناس الذين لا تعجبهم هذه النصائح، إنه كلما اتبعنا نصائح علماءنا وأطبائنا، كلما زادت فرصنا في منع نشر المرض في بلادنا، وحماية حياة العديد من الناس».



وأضاف رئيس الحكومة «يبدو أن البعض لا يعجبهم عدم الذهاب إلى الحانات ومعهم كل الحق، ولهذا أعلنا عن هذه النصائح الاستثنائية».