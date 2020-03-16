بالفيديو.. حقيقة وجود 19 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشوراً، أكد خلاله عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود 19 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في مصر، وأكد المجلس نقلاً عن وزارة الصحة المصرية، أن هناك شفافية كاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

واستشهد المجلس بمقابلة أجراها ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، مع قناة CNN الأميركية، وأشاد خلالها بتعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا، وخاصة في ظل اتباع المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهو ماساهم في احتواء انتشار المرض على نطاق أوسع ، مؤكداً أن مصر تملك واحداً من أقوى أنظمة المراقبة في المنطقة لمواجهة كورونا منذ بداية الأعراض الخاصة بالفيروس.