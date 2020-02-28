"الخنفساء" تتسبب في إيقاف موكب الرئيس الألماني في قلب الخرطوم

المصدر: متابعات، جعفر محمد أحمد

أوقف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، موكبه لدى مروره في شارع النيل، قرب قاعة الصداقة في قلب العاصمة السودانية الخرطوم الخميس، بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في الطريق إلى مقر إقامته، وترجل شتاينماير والوفد المرافق له، لتفقد موكب من سيارات "الفولكس فاغن" انتجت قبل عقود، اصطف أصحابها لتحية الرئيس الألماني.

وتراصت سيارات الـ "بيتلز"، المعروفة في السودان شعبيا بـ"الخنفساء"، بعدما طُليت بعضها بألوان علم السودان أو ألوان زاهية وعليها صور لعدد من شهداء الثورة، في انتظار مرور موكب شتاينماير لتحيته.

وعندما اقترب الموكب، بدأ أصحاب السيارات يطلقون دوي صافراتها، ما استدعى انتباه الرئيس الألماني، الذي أوقف الموكب، وترجل متفقدا تلك السيارات، وأبدى سعادته لتلك اللفتة الجميلة، التي أظهر خلالها الشعب السوداني، اعتزازه بالصناعة الألمانية.

والتقط الرئيس الألماني صورا تذكارية مع أصحاب السيارات، قبل أن يختار إحدى السيارات ويطلب التقاط صورة بجوارها، وأعرب للحضور عن سعادته بمشاهدة الصناعة الألمانية في الخرطوم، قبل أن يستقل سيارته، وسط هتاف من أصحاب السيارات لتحيته وبلاده.

وكان أعضاء نادي «البيتل» للسيارات في السودان قد اختاروا الترحيب بالرئيس الألماني الذي وصل الخرطوم، الخميس ، كأول مسؤول ألماني رفيع يزور السودان منذ نصف قرن، على طريقتهم الخاصة،حيث استقبلوه في فناء متحف السودان القومي بـ«حشد» من سيارات فولكس فاغن القديمة.

