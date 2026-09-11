رئيس الدولة: الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية، التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع سموّه مع الرئيس الألماني، في «فيلا بورزيغ» التاريخية، في إطار «زيارة دولة» يقوم بها إلى ألمانيا.

كما استعرض سموّه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال صاحب السموّ رئيس الدولة إن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة، مشيراً سموّه إلى أن هذه العلاقات مرت، على مدى أكثر من خمسة عقود، بمحطات رئيسة، وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في ظل رؤية مشتركة لمواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأشاد سموّه في هذا السياق بدور الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، في تطوير العلاقات بين البلدين، كما ثمّن سموّه دور الجالية الألمانية في دولة الإمارات التي أسهمت في بناء جسور التواصل والتقارب بين مجتمعَي البلدين، بجانب أهمية دور الشركات الألمانية التي عززت الروابط الاقتصادية.

ووصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى «فيلا بورزيغ» في برلين، حيث كان في استقباله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وذلك في إطار «زيارة دولة» التي يقوم بها سموّه إلى ألمانيا.

وجرت لسموّه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، واستعرض ثُلّة من حرس الشرف اصطفت تحيةً لسموّه.

وصافح سموّه كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين، كما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة، الذي يضم سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.

وسجّل صاحب السموّ رئيس الدولة كلمة في سجل كبار الزوّار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة ألمانيا التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات راسخة، متطلعاً إلى مزيد من الازدهار لعلاقات البلدين.

حضر اجتماع سموّه مع الرئيس الألماني، في «فيلا بورزيغ» التاريخية، عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السموّ رئيس الدولة، الذي يضم كلاً من سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره من الجانب الألماني عدد من الوزراء والمسؤولين.

• رئيس الدولة يشيد بدور فرانك فالتر شتاينماير في تطوير العلاقات بين البلدين.

• الجانبان استعرضا التطوّرات الإقليمية والدولية، وجهود السلام في منطقة الشرق الأوسط.